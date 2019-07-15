За шесть месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 578 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования
Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 23,6 %. Доля онлайн-продаж – свыше 49 %, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На треть выросла популярность электронных льготных проездных документов для учеников средних образовательных учреждений. С начала 2019 года приобретено свыше 12,5 тысяч «школьных» билетов.
Каждый второй билет на ВСЖД оформляется онлайн
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