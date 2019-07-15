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Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ

Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 
Шубы приравнивают к бриллиантам по степени поднятия настроения, только в отличие от камней, эти меховые изделия греют в прямом смысле этого слова. Кировская меховая фабрика представляет на выставке-распродаже в Улан-Удэ огромный ассортимент самых шикарных, невероятно роскошных и очень качественных шуб, в которых не страшен ни мороз, ни лютый ветер.

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15 – 21 июля гостиница «Бурятия» ул. Коммунистическая 47-А

Кировская меховая фабрика работает с материалами собственного производства. Поэтому высокое качество меха – основа любого изделия, пусть то шубка, полушубок, жакет или головной убор. При правильном уходе за мехом, изделие прослужит очень долго.

На меховой ярмарке в Улан-Удэ многообразие шубок, начиная от самых лёгких и с причудливым кроем и до самых тёплых и при этом ультрамодных. Пальму первенства в плане теплопроводности занимает по праву лиса. Мех длинный, с густым подшёрстком, в такой шубе даже суровые морозы крайнего Севера не страшны. Меховые пластины достаточно широкие, поэтому в лисьей шубке или полушубке немного стыков при сшивании, а это также влияет на теплоту изделия.



Мутоновые шубки или шубы из стриженной овцы также не уступают лисьим по теплу. Причудливые узоры, разнообразие расцветок мутонового меха и невысокая цена изделия делают модель «Флора» просто ультра популярной и раскупаемой.

Нутрия сегодня переживает просто бум по востребованности. И все потому, что благодаря современным способам обработки, мех этого водолюбивого зверька стал максимально легким и нежным. Нутрию стригут и выщипывают, избавляясь от грубых остин, после чего она приобретает шикарный внешний вид.



И куда же без королевы меха – норки. Выбор норковых шубок, которые невероятно легкие, даже если в пол, достаточно теплые и сказочно красивые, просто головокружительный. Интересный факт: только у норки имеет различие, мех самки или самца использовались при пошиве изделия. Мех самцов более густой, грубый, из него лучше всего отшивать короткие изделия – жилеты, жакеты или головные уборы. Мех самок более длинный, нежный, пластины легкие, поэтому шубы получаются практически невесомыми.








Кировская меховая фабрика
 
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Шубы приравнивают к бриллиантам по степени поднятия настроения, только в отличие от камней, эти меховые изделия греют в прямом смысле этого слова. Кировская меховая фабрика представляет на выставке-распродаже в Улан-Удэ огромный ассортимент самых шикарных, невероятно роскошных и очень качественных шуб, в которых не страшен ни мороз, ни лютый ветер.
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