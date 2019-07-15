Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ

На меховой ярмарке в Улан-Удэ многообразие шубок, начиная от самых лёгких и с причудливым кроем и до самых тёплых и при этом ультрамодных. Пальму первенства в плане теплопроводности занимает по праву лиса. Мех длинный, с густым подшёрстком, в такой шубе даже суровые морозы крайнего Севера не страшны. Меховые пластины достаточно широкие, поэтому в лисьей шубке или полушубке немного стыков при сшивании, а это также влияет на теплоту изделия.









Нутрия сегодня переживает просто бум по востребованности. И все потому, что благодаря современным способам обработки, мех этого водолюбивого зверька стал максимально легким и нежным. Нутрию стригут и выщипывают, избавляясь от грубых остин, после чего она приобретает шикарный внешний вид.











И куда же без королевы меха – норки. Выбор норковых шубок, которые невероятно легкие, даже если в пол, достаточно теплые и сказочно красивые, просто головокружительный. Интересный факт: только у норки имеет различие, мех самки или самца использовались при пошиве изделия. Мех самцов более густой, грубый, из него лучше всего отшивать короткие изделия – жилеты, жакеты или головные уборы. Мех самок более длинный, нежный, пластины легкие, поэтому шубы получаются практически невесомыми.































