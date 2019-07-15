С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов
Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года, сообщает РБК.
Новая маркировка будет представлять собой цифровой двухмерный код Data Matrix. Спецобозначения появятся на мороженом, сырах, твороге, кефире, йогуртах, сливках и молоке, а также сгущёнке, уточняет РИА Новости.
Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота, отмечают «Известия».
В России начали маркировать молочную продукцию
Бизнес, Фото:
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