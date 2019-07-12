В магазинах на севере Бурятии торговали просроченным мясом

Обнаружено 84 кг мясной продукции с истёкшим сроком годности



В нескольких магазинах посёлка Таксимо Муйского района Бурятии мясная продукция продавалась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Без этой информации невозможно узнать качество и безопасность продукции. Также выявлена продукция с истекшим сроком годности.



Нарушения выявили специалисты республиканского Россельхознадзора и прокуратуры.



Всего выявлено 336 кг мясной продукции без удостоверения качества, 84 кг – с истекшим сроком годности.



Два индивидуальных предпринимателя и генеральный директор юридического лица привлечены к административной ответственности. Им выдали предупреждения и штраф в размере 10 тысяч рублей.



Мясная продукция, не отвечающая требованиям качества и безопасности, утилизирована собственниками.

