Обнаружено 84 кг мясной продукции с истёкшим сроком годности
В нескольких магазинах посёлка Таксимо Муйского района Бурятии мясная продукция продавалась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Без этой информации невозможно узнать качество и безопасность продукции. Также выявлена продукция с истекшим сроком годности.
Нарушения выявили специалисты республиканского Россельхознадзора и прокуратуры.
Всего выявлено 336 кг мясной продукции без удостоверения качества, 84 кг – с истекшим сроком годности.
Два индивидуальных предпринимателя и генеральный директор юридического лица привлечены к административной ответственности. Им выдали предупреждения и штраф в размере 10 тысяч рублей.
Мясная продукция, не отвечающая требованиям качества и безопасности, утилизирована собственниками.
В магазинах на севере Бурятии торговали просроченным мясом
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обнаружено 84 кг мясной продукции с истёкшим сроком годности
Теперь двери заведения опечатаны на два месяца
Собственник магазина с необычным товаром предупреждён об ответственности.
Решение об этом вынесло УФАС
Документов не оказалось почти на 6 кг мяса
Предприятиям выданы предписания
Некорректное заполнение деклараций не только приводит к увеличению документооборота, но и становится причиной дополнительной нагрузки на организации и их партнеров
9 июля в Бурятии завершился приём документов по конкурсу «Агростартап»
Аналог живой кожи, производимый в Бурятии, предназначен для лечения ожогов и других серьёзных травм
ВТБ в Бурятии предоставил ООО «ПФ «Теплоэнергоспецмонтаж» гарантии исполнения контрактов на общую сумму 612 млн рублей
Арендатору направлено предостережение
Участки земли возле Байкала уже были расчерчены под заводы
Сотрудники агентства в общей сложности позвонили улан-удэнке 33 раза
Бизнес, 09.07.2019
Все они установлены незаконно
Бизнес, 09.07.2019
Не предоставлять отпуск два года подряд запрещено