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В магазинах на севере Бурятии торговали просроченным мясом

В магазинах на севере Бурятии торговали просроченным мясом
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Обнаружено 84 кг мясной продукции с истёкшим сроком годности

В нескольких магазинах посёлка Таксимо Муйского района Бурятии мясная продукция продавалась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Без этой информации невозможно узнать качество и безопасность продукции. Также выявлена продукция с истекшим сроком годности.

Нарушения выявили специалисты республиканского Россельхознадзора и прокуратуры.

Всего выявлено 336 кг мясной продукции без удостоверения качества, 84 кг – с истекшим сроком годности.

Два индивидуальных предпринимателя и генеральный директор юридического лица привлечены к административной ответственности. Им выдали предупреждения и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Мясная продукция, не отвечающая требованиям качества и безопасности, утилизирована собственниками.
Россельхознадзор
 
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