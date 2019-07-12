В Бурятии сняли с продажи детские платья с рекламой курения

По требованию уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Татьяны Вежевич из продажи изъяли детские платья, рекламирующие курение.
Платья для девочек с изображением курящей девушки продавались в магазине «Семейный Континент». Информация об этом поступила Татьяне Вежевич от журналиста, сообщили в аппарате детского омбудсмена.
Уполномоченный по правам ребёнка выехала в этот магазин, информация подтвердилась.
- Рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Таким образом, вышеуказанное изображение задумано привлечь внимание несовершеннолетних потребителей, - поясняют в аппарате детского омбудсмена.
В итоге был составлен акт о снятии товара с продажи. Собственник магазина «Семейный Континент» предупреждён об ответственности. Детские платья, пропагандирующие табакокурение, сняты с продажи.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня на сессии депутаты Народного Хурала не дали согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост детского омбудсмена. Однако она пока остаётся в этой должности