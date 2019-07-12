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В Бурятии сняли с продажи детские платья с рекламой курения

В Бурятии сняли с продажи детские платья с рекламой курения
Бизнес, 
Собственник магазина с необычным товаром предупреждён об ответственности.

По требованию уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Татьяны Вежевич из продажи изъяли детские платья, рекламирующие курение.

Платья для девочек с изображением курящей девушки продавались в магазине «Семейный Континент». Информация об этом поступила Татьяне Вежевич от журналиста, сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребёнка выехала в этот магазин, информация подтвердилась.

- Рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Таким образом, вышеуказанное изображение задумано привлечь внимание несовершеннолетних потребителей, - поясняют в аппарате детского омбудсмена.

В итоге был составлен акт о снятии товара с продажи. Собственник магазина «Семейный Континент» предупреждён об ответственности. Детские платья, пропагандирующие табакокурение, сняты с продажи.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня на сессии депутаты Народного Хурала не дали согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост детского омбудсмена. Однако она пока остаётся в этой должности
реклама уполномоченный по правам ребенка
 
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