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В Бурятии Институт монголоведения нарушил закон о защите конкуренции

В Бурятии Институт монголоведения нарушил закон о защите конкуренции
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение об этом вынесло УФАС

Бурятское УФАС России признало Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и ООО «Беллуччи-Дубинни» нарушившими закон «О защите конкуренции».

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по обращению гражданина. Позднее в адрес УФАС также поступили материалы, собранные журналистами.

В 2017-2018 годах институт заключил договоры на организацию конференций и публикацию научных материалов с компанией «Беллуччи-Дубинни» на общую сумму более 4 млн рублей. Между тем, одним из соучредителей данной компании является контрактный управляющий института.

Действия учреждения и частной компании квалифицированы как согласованные действия, носящие антиконкурентный характер, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.


УФАС
 
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