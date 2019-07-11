В Бурятии Институт монголоведения нарушил закон о защите конкуренции

Решение об этом вынесло УФАС



Бурятское УФАС России признало Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и ООО «Беллуччи-Дубинни» нарушившими закон «О защите конкуренции».



Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по обращению гражданина. Позднее в адрес УФАС также поступили материалы, собранные журналистами.



В 2017-2018 годах институт заключил договоры на организацию конференций и публикацию научных материалов с компанией «Беллуччи-Дубинни» на общую сумму более 4 млн рублей. Между тем, одним из соучредителей данной компании является контрактный управляющий института.



Действия учреждения и частной компании квалифицированы как согласованные действия, носящие антиконкурентный характер, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.





