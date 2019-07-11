9 июля в Бурятии завершился приём документов по конкурсу «Агростартап»
Заявителями стали 43 участника из 15 районов республики. Наиболее активными оказались Заиграевский и Закаменский районы. Они представили по восемь проектов развития каждый, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
18 претендентов на грантовую поддержку представляют индивидуальные проекты по созданию и развитию крестьянско-фермерских хозяйств. 25 заявителей – члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Общий объём финансирования по конкурсу «Агростартап» составляет 60, 4 млн. рублей.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 26 июля 2019 года.
43 фермера в Бурятии претендуют на гранты
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