43 фермера в Бурятии претендуют на гранты

9 июля в Бурятии завершился приём документов по конкурсу «Агростартап»



Заявителями стали 43 участника из 15 районов республики. Наиболее активными оказались Заиграевский и Закаменский районы. Они представили по восемь проектов развития каждый, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



18 претендентов на грантовую поддержку представляют индивидуальные проекты по созданию и развитию крестьянско-фермерских хозяйств. 25 заявителей – члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



Общий объём финансирования по конкурсу «Агростартап» составляет 60, 4 млн. рублей.



Итоги конкурса будут подведены не позднее 26 июля 2019 года.

