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В улан-удэнском кафе хранили бразильские окорочка без документов

В улан-удэнском кафе хранили бразильские окорочка без документов
Бизнес, 
Общий вес курятины составит более 10 кг

В кафе, принадлежащем ИП Бадмаева в Улан-Удэ, специалисты Россельхознадзора выявили нарушение. На хранении и в переработке находились окорочка куриные производства Бразилия общим весом 10,3 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на поступающую в реализацию продукцию животного происхождения во ФГИС «Меркурий» не полностью обеспечено их гашение. Это также является нарушением.

В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном нарушении. Продукция помещена на ответственное хранение, выдано предписание о предоставлении ветеринарных сопроводительных документов.

- С индивидуальным предпринимателем проведена разъяснительная работа по соблюдению в своей деятельности ветеринарного законодательства, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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