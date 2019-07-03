Общий вес курятины составит более 10 кг
В кафе, принадлежащем ИП Бадмаева в Улан-Удэ, специалисты Россельхознадзора выявили нарушение. На хранении и в переработке находились окорочка куриные производства Бразилия общим весом 10,3 кг без ветеринарных сопроводительных документов.
Кроме того, при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на поступающую в реализацию продукцию животного происхождения во ФГИС «Меркурий» не полностью обеспечено их гашение. Это также является нарушением.
В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном нарушении. Продукция помещена на ответственное хранение, выдано предписание о предоставлении ветеринарных сопроводительных документов.
- С индивидуальным предпринимателем проведена разъяснительная работа по соблюдению в своей деятельности ветеринарного законодательства, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В улан-удэнском кафе хранили бразильские окорочка без документов
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