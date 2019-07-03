Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес

В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес
Сегодня в здании правительства Бурятии прошло совещание в формате «круглого стола», на котором обсудили проблемы предпринимателей республики.
В 2019 году уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, совместно с институтом экономики, в рамках подготовки доклада, провёл анализ административного давления. По его результатам Бурятия заняла 58 место, а среди регионов Дальневосточного федерального округа и вовсе последнее.
- Я считаю, что это недопустимо. Сейчас, в рамках сегодняшней встречи, хотелось бы понять, какие основные критерии были положены в этот индекс и какие мероприятия мы сейчас должны выполнить для того, чтобы изменить эту ситуацию, - сказал заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.
Представленный президенту России индекс административного давления основывается на двух формах Росстата. Первая форма – это сведения о муниципальном и государственном надзоре. Вторая – сведения об административных правонарушениях в сфере экономики. Также в него были внесена судебная статистика и автоматизированная государственная система правосудия.
На «круглый стол» были приглашены представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора и МЧС, показатели которых получили завышенные значения по отношению к общероссийским нормам.
По трём показателям «Доля предупреждений от общего числа наказаний», «Доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору» и «Доля штрафов, наложенных без проведения проверок», больше всех за рамки федеральных показателей выходит Роспотребнадзор. По данным отчёта, по первому показателю ведомство имеет значение 10,35% (общероссийское значение 11,96%), по второму 19,85% (общероссийский 17,76%), и по третьему показателю Бурятия имеет 22,2% в сравнении с 20,7% федерального значения.
Главный федеральный инспектор Бурятии Сергей Ромахин считает, что причины столь низких показателей могут исходить из-за морально-нравственных качеств предпринимателей.
- У нас вот эта вольная линия есть, когда в своё время и землю самовольно присваивали, и видимо, какие-то другие направления были, активно развивались, можно сказать. Может быть есть какой-то психологический или морально-нравственный барьер в этой ситуации. Или всё-таки перекручивают гайки наши контрольно-надзорные органы. Вот это нужно понять, - сказал Сергей Ромахин.
По итогам «круглого стола» были сформулированы предложения, которые будут переданы в надзорные органы для рассмотрения. Также в дальнейшем планируется провести ещё ряд встреч с ведомствами и предпринимателями для поиска выхода из сложившейся ситуации.
Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес
Общий вес курятины составит более 10 кг
Филиал Россети Сибирь в Бурятии один из лидеров по количеству звонков на «горячую линию» в Сибири
В Улан-Удэ стартовал пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»
Ранее на улан-удэнских АЗС общественники выявляли низкое качество бензина
Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца
Сезон большого молока начался с обновления традиционной линейки молочной продукции – это молоко, кефир, снежок, сметана и сливочное масло. Благодаря обновлению любимые многими продукты в плёнке стали выглядеть более современными и «вкусными» для потребителей
2 июля в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края состоялось обсуждение проекта строительства приюта для временного содержания животных в Чите
Мужчина нарушил правила пожарной безопасности в лесу
Прокуратура республики проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «Речной порт Улан-Удэ»
Под фирменной маркой изготавливали контрафактные автосигнализации
Мясо птицы неизвестного происхождения обнаружили в магазине
Жителям одного из домов излишне предъявили к оплате более 400 тысяч рублей
С 1 июля 2019 года обувные товары в России подлежат обязательной маркировке средствами идентификации