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Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес

Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес

Сегодня в здании правительства Бурятии прошло совещание в формате «круглого стола», на котором обсудили проблемы предпринимателей республики.

В 2019 году уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, совместно с институтом экономики, в рамках подготовки доклада, провёл анализ административного давления. По его результатам Бурятия заняла 58 место, а среди регионов Дальневосточного федерального округа и вовсе последнее.

- Я считаю, что это недопустимо. Сейчас, в рамках сегодняшней встречи, хотелось бы понять, какие основные критерии были положены в этот индекс и какие мероприятия мы сейчас должны выполнить для того, чтобы изменить эту ситуацию, - сказал заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

Представленный президенту России индекс административного давления основывается на двух формах Росстата. Первая форма – это сведения о муниципальном и государственном надзоре. Вторая – сведения об административных правонарушениях в сфере экономики. Также в него были внесена судебная статистика и автоматизированная государственная система правосудия.

На «круглый стол» были приглашены представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора и МЧС, показатели которых получили завышенные значения по отношению к общероссийским нормам.

По трём показателям «Доля предупреждений от общего числа наказаний», «Доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору» и «Доля штрафов, наложенных без проведения проверок», больше всех за рамки федеральных показателей выходит Роспотребнадзор. По данным отчёта, по первому показателю ведомство имеет значение 10,35% (общероссийское значение 11,96%), по второму 19,85% (общероссийский 17,76%), и по третьему показателю Бурятия имеет 22,2% в сравнении с 20,7% федерального значения.

Главный федеральный инспектор Бурятии Сергей Ромахин считает, что причины столь низких показателей могут исходить из-за морально-нравственных качеств предпринимателей.

- У нас вот эта вольная линия есть, когда в своё время и землю самовольно присваивали, и видимо, какие-то другие направления были, активно развивались, можно сказать. Может быть есть какой-то психологический или морально-нравственный барьер в этой ситуации. Или всё-таки перекручивают гайки наши контрольно-надзорные органы. Вот это нужно понять, - сказал Сергей Ромахин.

По итогам «круглого стола» были сформулированы предложения, которые будут переданы в надзорные органы для рассмотрения. Также в дальнейшем планируется провести ещё ряд встреч с ведомствами и предпринимателями для поиска выхода из сложившейся ситуации.
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