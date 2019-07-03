 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июля

02 Июля

Популярное

Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом

Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Филиал Россети Сибирь в Бурятии один из лидеров по количеству звонков на «горячую линию» в Сибири

Директора филиалов Россети Сибирь провели за первую половину 2019 года 24 прямых линии, на которых общались с потребителями, рассказывали о техприсоединении, переустройстве энергообъектов, умных счетчиках и многом другом, а также фиксировали проблемы местных жителей, чтобы потом оперативно решить их. Всего было задано более сотни вопросов, ни один из которых не остался без внимания.

Самые активные потребители, как оказалось, живут в Кузбассе, Красноярском крае и Бурятии – здесь на каждую линию звонят минимум по десять человек.

- Прямые линии с жителями чрезвычайно важны и полезны, – говорит директор филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов. – Люди могут рассказать о своих проблемах руководителю компании напрямую. Я, со своей стороны, получаю «сигналы», как работает наш электросетевой комплекс. Такое живое общение позволяет понять, в каких вопросах и в каких районах нужно активизировать работу, скорректировать наши действия. Вопросов проблемных много, территории обслуживания огромные. Люди часто просят ускорить технологическое присоединение участков и домов. Поступают жалобы на низкое напряжение из СНТ и ДНТ. Несколько жителей сообщили о фактах воровства электроэнергии. Все звонки отрабатываются в кратчайшие сроки. Я лично проверяю и разбираю каждый вопрос. Если необходимо, сам выезжаю на место. Сейчас мы решаем вопрос с ТСН «Восход-3». Его жители обратились с просьбой принять на обслуживание Бурятского филиала их электрические сети. Сейчас они в сложном положении. Я съездил на место, поговорил с людьми.

В «Восход-3» есть ряд технических проблем, которые еще только предстоит решить: жителям необходимо приобрести материалы и перейти на современную систему учета электроэнергии. Сейчас здесь гигантские долги. Энергетики, со своей стороны, готовы провести работы по ремонтам и установке приборов учета бесплатно.

Кстати, не все потребители звонят, чтобы рассказать о своих проблемах. Например, в Забайкальском крае жительница поселка Новокручининский предупредила энергетиков о деревьях, находящихся в непосредственной близости к линии электропередачи. Специалисты компании оперативно отреагировали на обращение и провели обрезку.

Добавим, что обо всех будущих прямых линиях можно узнавать на сайте Россети Сибирь: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18023&lang=ru40
Бурятэнерго
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом
Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом
Бизнес, 03.07.2019
Филиал Россети Сибирь в Бурятии один из лидеров по количеству звонков на «горячую линию» в Сибири
В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности
В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности
Бизнес, 03.07.2019
В Улан-Удэ стартовал пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»
Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии
Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии
Бизнес, 03.07.2019
Ранее на улан-удэнских АЗС общественники выявляли низкое качество бензина
Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Бизнес, 03.07.2019
Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
Бизнес, 03.07.2019
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца
Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции
Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции
Бизнес, 03.07.2019
Сезон большого молока начался с обновления традиционной линейки молочной продукции – это молоко, кефир, снежок, сметана и сливочное масло. Благодаря обновлению любимые многими продукты в плёнке стали выглядеть более современными и «вкусными» для потребителей
В Чите построят приют для бездомных животных
В Чите построят приют для бездомных животных
Бизнес, 03.07.2019
2 июля в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края состоялось обсуждение проекта строительства приюта для временного содержания животных в Чите
В Бурятии лесозаготовитель заплатил штраф в 50 тысяч
В Бурятии лесозаготовитель заплатил штраф в 50 тысяч
Бизнес, 03.07.2019
Мужчина нарушил правила пожарной безопасности в лесу
В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта
В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта
Бизнес, 03.07.2019
Прокуратура республики проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «Речной порт Улан-Удэ»
Полицейские Ангарска помогли защитить авторские права
Полицейские Ангарска помогли защитить авторские права
Бизнес, 01.07.2019
Под фирменной маркой изготавливали контрафактные автосигнализации
В Улан-Удэ уничтожат куриные бёдра без документов
В Улан-Удэ уничтожат куриные бёдра без документов
Бизнес, 01.07.2019
Мясо птицы неизвестного происхождения обнаружили в магазине
В Улан-Удэ «ТГК-14» привлекли к административной ответственности
В Улан-Удэ «ТГК-14» привлекли к административной ответственности
Бизнес, 01.07.2019
Жителям одного из домов излишне предъявили к оплате более 400 тысяч рублей
Бурятская таможня: С 1 июля введена обязательная маркировка обуви
Бурятская таможня: С 1 июля введена обязательная маркировка обуви
Бизнес, 01.07.2019
С 1 июля 2019 года обувные товары в России подлежат обязательной маркировке средствами идентификации
Жителя Бурятии оштрафовали за незаконное предпринимательство
Жителя Бурятии оштрафовали за незаконное предпринимательство
Бизнес, 01.07.2019
Его компания работала без необходимой лицензии
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
Бизнес, 01.07.2019
ООО «Золто» оштрафовали за нарушение

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^