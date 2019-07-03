Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом

Филиал Россети Сибирь в Бурятии один из лидеров по количеству звонков на «горячую линию» в Сибири



Директора филиалов Россети Сибирь провели за первую половину 2019 года 24 прямых линии, на которых общались с потребителями, рассказывали о техприсоединении, переустройстве энергообъектов, умных счетчиках и многом другом, а также фиксировали проблемы местных жителей, чтобы потом оперативно решить их. Всего было задано более сотни вопросов, ни один из которых не остался без внимания.



Самые активные потребители, как оказалось, живут в Кузбассе, Красноярском крае и Бурятии – здесь на каждую линию звонят минимум по десять человек.



- Прямые линии с жителями чрезвычайно важны и полезны, – говорит директор филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов. – Люди могут рассказать о своих проблемах руководителю компании напрямую. Я, со своей стороны, получаю «сигналы», как работает наш электросетевой комплекс. Такое живое общение позволяет понять, в каких вопросах и в каких районах нужно активизировать работу, скорректировать наши действия. Вопросов проблемных много, территории обслуживания огромные. Люди часто просят ускорить технологическое присоединение участков и домов. Поступают жалобы на низкое напряжение из СНТ и ДНТ. Несколько жителей сообщили о фактах воровства электроэнергии. Все звонки отрабатываются в кратчайшие сроки. Я лично проверяю и разбираю каждый вопрос. Если необходимо, сам выезжаю на место. Сейчас мы решаем вопрос с ТСН «Восход-3». Его жители обратились с просьбой принять на обслуживание Бурятского филиала их электрические сети. Сейчас они в сложном положении. Я съездил на место, поговорил с людьми.



В «Восход-3» есть ряд технических проблем, которые еще только предстоит решить: жителям необходимо приобрести материалы и перейти на современную систему учета электроэнергии. Сейчас здесь гигантские долги. Энергетики, со своей стороны, готовы провести работы по ремонтам и установке приборов учета бесплатно.



Кстати, не все потребители звонят, чтобы рассказать о своих проблемах. Например, в Забайкальском крае жительница поселка Новокручининский предупредила энергетиков о деревьях, находящихся в непосредственной близости к линии электропередачи. Специалисты компании оперативно отреагировали на обращение и провели обрезку.



Добавим, что обо всех будущих прямых линиях можно узнавать на сайте Россети Сибирь: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18023&lang=ru40

