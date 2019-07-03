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Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч

Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей

В Бурятии завершилась первая смена летней оздоровительной кампании. 434 организации отдыха и оздоровления приняли более 34 тысяч детей. Продолжают свою работу ещё 62 оздоровительных учреждения с количеством отдыхающих детей более 5 тысяч. За пределами республики на морских побережьях страны отдохнули 742 ребёнка.

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологические экспертизы всех лагерей. Особое внимание уделено вопросам организации размещения детей, вопросам обеспечения безопасными пищевыми продуктами и питьевой водой гарантированного качества. Проверены все операторы питания и поставщики пищевых продуктов.

Исследовано более 450 проб питьевой воды, более 850 проб пищевой продукции и готовых блюд, более 3000 смывов. Кроме того, 5 проб открытых водоёмов и бассейнов, предусмотренных для купания детей и 188 проб почвы и песка.

- По результатам контрольно-надзорной деятельности за выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 103 протокола об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму свыше 550 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.


летние лагеря Роспотребнадзор
 
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