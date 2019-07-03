Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей
В Бурятии завершилась первая смена летней оздоровительной кампании. 434 организации отдыха и оздоровления приняли более 34 тысяч детей. Продолжают свою работу ещё 62 оздоровительных учреждения с количеством отдыхающих детей более 5 тысяч. За пределами республики на морских побережьях страны отдохнули 742 ребёнка.
В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологические экспертизы всех лагерей. Особое внимание уделено вопросам организации размещения детей, вопросам обеспечения безопасными пищевыми продуктами и питьевой водой гарантированного качества. Проверены все операторы питания и поставщики пищевых продуктов.
Исследовано более 450 проб питьевой воды, более 850 проб пищевой продукции и готовых блюд, более 3000 смывов. Кроме того, 5 проб открытых водоёмов и бассейнов, предусмотренных для купания детей и 188 проб почвы и песка.
- По результатам контрольно-надзорной деятельности за выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 103 протокола об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму свыше 550 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца
Сезон большого молока начался с обновления традиционной линейки молочной продукции – это молоко, кефир, снежок, сметана и сливочное масло. Благодаря обновлению любимые многими продукты в плёнке стали выглядеть более современными и «вкусными» для потребителей
2 июля в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края состоялось обсуждение проекта строительства приюта для временного содержания животных в Чите
Мужчина нарушил правила пожарной безопасности в лесу
Прокуратура республики проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «Речной порт Улан-Удэ»
Под фирменной маркой изготавливали контрафактные автосигнализации
Мясо птицы неизвестного происхождения обнаружили в магазине
Жителям одного из домов излишне предъявили к оплате более 400 тысяч рублей
С 1 июля 2019 года обувные товары в России подлежат обязательной маркировке средствами идентификации
Его компания работала без необходимой лицензии
ООО «Золто» оштрафовали за нарушение
Бизнес, 29.06.2019
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 29.06.2019
Предпринимателя оштрафовали
Бизнес, 28.06.2019
Предприятие предоставило некачественные услуги по теплоснабжению