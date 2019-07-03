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В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта

В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура республики проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «Речной порт Улан-Удэ»

Установлено, что общество заключило трудовой договор с юристом, ранее трудившимся в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции», юридическое лицо не уведомило об этом прежнего работодателя.

Прокурор в отношении генерального директора АО «Речной порт Улан-Удэ» возбудил дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

Постановлением мирового судьи должностное лицо признано виновным. Директору организации назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


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