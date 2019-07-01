Мясо птицы неизвестного происхождения обнаружили в магазине
В магазине Улан-Удэ хранили для продажи бедро цыплёнка-бройлера без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушение ветеринарного законодательства выявил 21 июня специалист Россельхознадзора во время внеплановой проверки в отношении предпринимателя.
- Кроме того, установлено, что при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на поступающую в реализацию продукцию животного происхождения во ФГИС «Меркурий» индивидуальным предпринимателем не обеспечено их своевременное гашение, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Проведена профилактическая беседа.
Продукция без документов утилизирована.
В Улан-Удэ уничтожат куриные бёдра без документов
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