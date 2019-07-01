Бурятская таможня: С 1 июля введена обязательная маркировка обуви

С 1 июля 2019 года обувные товары в России подлежат обязательной маркировке средствами идентификации



Маркировка средствами идентификации обувных товаров является обязательной для всех участников оборота товаров: производителей обуви, импортёров, лиц, которые хранят, транспортируют, получают и передают товар, в том числе занимаются его продаже в России. Об этом сегодня сообщила Бурятская таможня.



При розничной продаже обувных товаров необходимо в реквизите «код товара» (тег 1162) кассового чека и бланка строгой отчётности для товаров указывать код идентификации (последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара).



Бурятская таможня будет вести контроль за оборотом обувных товаров в Улан-Удэ и республике на предмет соблюдения требований по маркировке данных товаров средствами идентификации.



За оборот немаркированных обувных товаров наступает административная ответственность по статье 15.12 Кодекса об административных правонарушениях и уголовная ответственность по статье 171.1 Уголовного кодекса. За продажу обуви без маркировки юридическому лицу грозит штраф от 50 тысяч до 300 тысяч рублей и конфискация этих товаров.



- Маркировка товаров будет способствовать уменьшению количества контрафактных товаров, которые нельзя будет идентифицировать в соответствующей информационной системе и, как следствие, выпустить нелегально на прилавок. Маркировка позволит очистить рынок от подделок, сделать его прозрачным и гарантировать качество продукции, - сообщила начальник отделения товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Бурятской таможни Ольга Ефремова.



С начала 2019 года в Бурятии было выявлено более 7000 единиц контрафактной продукции, в том числе, спортивной обуви.







