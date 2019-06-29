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В Бурятии лесозаготовитель устроил свалку горючих отходов

В Бурятии лесозаготовитель устроил свалку горючих отходов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Предпринимателя оштрафовали

Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии лесозаготовитель нарушал законы.

На одном из пунктов приёма и отгрузки древесины, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, установлены нарушения противопожарного режима. Бизнесмен не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности, не назначил ответственного за пожарную безопасность, отсутствовали огнетушители, на территории обнаружена свалка горючих отходов.

Индивидуального предпринимателя привлекли административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Принимаются меры к устранению нарушений.

- Кроме того, индивидуальным предпринимателем не соблюдались требования закона Бурятии «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины», в доступном для обозрения месте отсутствовала информации о деятельности пункта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Нарушения устранены.
прокуратура
 
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