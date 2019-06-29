Предпринимателя оштрафовали
Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии лесозаготовитель нарушал законы.
На одном из пунктов приёма и отгрузки древесины, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, установлены нарушения противопожарного режима. Бизнесмен не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности, не назначил ответственного за пожарную безопасность, отсутствовали огнетушители, на территории обнаружена свалка горючих отходов.
Индивидуального предпринимателя привлекли административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Принимаются меры к устранению нарушений.
- Кроме того, индивидуальным предпринимателем не соблюдались требования закона Бурятии «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины», в доступном для обозрения месте отсутствовала информации о деятельности пункта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Нарушения устранены.
В Бурятии лесозаготовитель устроил свалку горючих отходов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 29.06.2019
Предпринимателя оштрафовали
Предприятие предоставило некачественные услуги по теплоснабжению
ООО «Здоровое питание» выдано предписание
Рабочие заявляют, что укладывали асфальт в дождь без указания подрядчика
У сетевой компании арестовали транспорт
Нарушения были выявлены в торговом центре «Метр»
«Победа» начнёт вновь летать в Иркутск осенью
Часть предоставленного участка находилась в федеральной собственности
Бизнес, 27.06.2019
Игры состоятся в местности «Экоквартал»
Бизнес, 27.06.2019
Подпольное казино ликвидировали 4 года назад
Также в Бурятии проверят все пункты отгрузки леса и жителей, заготавливающих древесину для себя
Бурятский филиал Россети Сибирь и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления создают базовую кафедру «Электроэнергетика»
Опасную продукцию уничтожили в специальной печи
В 2018 году число организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и занимающихся инновационной деятельностью, в Бурятии сохранилось на уровне прошлого года
Бизнес, 25.06.2019
Нарушения выявила еженедельная проверка специалистов