В Бурятии лесозаготовитель устроил свалку горючих отходов

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Предпринимателя оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии лесозаготовитель нарушал законы.



На одном из пунктов приёма и отгрузки древесины, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, установлены нарушения противопожарного режима. Бизнесмен не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности, не назначил ответственного за пожарную безопасность, отсутствовали огнетушители, на территории обнаружена свалка горючих отходов.



Индивидуального предпринимателя привлекли административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Принимаются меры к устранению нарушений.



- Кроме того, индивидуальным предпринимателем не соблюдались требования закона Бурятии «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины», в доступном для обозрения месте отсутствовала информации о деятельности пункта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Нарушения устранены.