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В Бурятии бесхозное оборудование казино передали государству

В Бурятии бесхозное оборудование казино передали государству
Бизнес, 
Подпольное казино ликвидировали 4 года назад

В феврале 2015 года сотрудники МВД по Бурятии накрыли подпольное казино, было изъято незаконное игорное оборудование. По результатам проверки органом полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Владельца изъятого не удалось установить. Права на имущество, что не удивительно, никто не заявил.

Так что в суд было подано заявление о признании бесхозяйными 50 единиц игрового оборудования, столов для игры в покер, рулетку, другого имущества.

Суд удовлетворил иск.

Теперь игорное имущество будет передано в межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае для дальнейшего распоряжения.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно подпольный зал игровых автоматов закрыли в Улан-Удэ на Саянах.
казино
 
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