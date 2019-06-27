Подпольное казино ликвидировали 4 года назад
В феврале 2015 года сотрудники МВД по Бурятии накрыли подпольное казино, было изъято незаконное игорное оборудование. По результатам проверки органом полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Владельца изъятого не удалось установить. Права на имущество, что не удивительно, никто не заявил.
Так что в суд было подано заявление о признании бесхозяйными 50 единиц игрового оборудования, столов для игры в покер, рулетку, другого имущества.
Суд удовлетворил иск.
Теперь игорное имущество будет передано в межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае для дальнейшего распоряжения.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно подпольный зал игровых автоматов закрыли в Улан-Удэ на Саянах.
В Бурятии бесхозное оборудование казино передали государству
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