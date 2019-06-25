Жители Бурятии оспорили установленный «управляшкой» тариф

Спор разыгрался из-за трёх рублей



В Мухоршибирском районе Бурятии в прокуратуру обратилась председатель совета дома №15 по улице 30 лет Победы села Мухоршибирь. Жильцы не согласны с установленным ООО «Управляющая организация «Комплекс» тарифом на содержание и ремонт общего имущества.



Как оказалось, организация без согласия собственников жилья установила размер оплаты за содержание и ремонт общего имущества на 2019 год в сумме 18 рублей 11 копеек за 1 квадратный метр.



Руководителю управляющей организации внесено представление, которое удовлетворено. Собственникам жилых помещений произведён перерасчёт с 1 января 2019 года с учётом тарифа, установленного на 2018 год. Сумма сборов составила 14 рублей 98 копеек за 1 квадратный метр, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

