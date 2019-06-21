Из Бурятии в Китай запустили новый «лесной» поезд

Бурятский лес будет прямиком отправляться в Сюйчжоу
Официально открыт новый маршрут для перевозки лесоматериалов в Китай. Как сообщают китайские СМИ, 18 июня первый поезд с древесиной из Улан-Удэ прибыл в центр деревообрабатывающей промышленности провинции Цзянсу на востоке Китая — город Сюйчжоу. Здесь расположены более ста деревообрабатывающих предприятий, ежегодно импортирующих до 3 миллионов кубометров древесины из России и Европы, сообщает издание «Всё для бизнеса с Китаем».
По информации издания, в создании этого маршрута заслуга властей провинции Цзянсу, муниципалитета Сюйчжоу, Шанхайской таможни, таможни Сюйчжоу и руководства станции Сюйчжоу.
«Это первый возвратный поезд из России, гружёный древесиной. По словам Лао Юйшэна, президента компании-оператора, Шанхайской международной логистической группы Yadong Co., Ltd., запуск нового поезда будет содействовать развитию экономики города и росту его роли в международной торговле», - пишет издание.
Китайцы надеются, что по новому маршруту можно будет получать не только лес, но сельскохозяйственную и животноводческую продукцию.
Кроме того, новый маршрут сэкономит расходы.
«Если раньше для доставки российских лесоматериалов морем в Сюйчжоу уходило до 70 дней, то сейчас это время сократилось в три раза. На каждый кубический метр можно сэкономить 100 юаней, а на весь объём импортируемой его компанией за год древесины — миллион юаней»,- уточняет издание «Всё для бизнеса с Китаем».
Маршрут собираются сделать регулярным. В планах также увеличение числа транзитных поездов в Европу до 300 и расширение маршрутной карты для экспорта товаров в Россию.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии подобрали новый участок для «МТК-Дженькей», фирмы, руководство которой из Китая. После «народного бунта» закаменцев фирма отказалась от взятия в аренду лесов в этом районе. Теперь «МТК-Дженькей» предлагают хоринские леса на площади более 62 тысяч га.
Только за первые три месяца из Бурятии легально вывезли леса на 47 миллионов долларов.
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