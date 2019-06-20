Жителю Бурятии незаконно начисляли плату за тепло

Жить в квартире люди стали осенью, а начисления начали делать ещё весной



В прокуратуру обратился житель Бурятии с просьбой провести проверку о незаконном начислении задолженности по оплате услуг теплоснабжения.



С апреля 2018 года филиалом «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на заявителя и членов его семьи открыт лицевой счёт. За тепло начислялась плата. По состоянию на апрель 2019 года задолженность составляла 25 тысяч рублей.



- Проверкой установлено, что право собственности на жилое помещение за указанными гражданами признано решением Гусиноозерского городского суда республики с 2 ноября 2018 года. Плата за услуги теплоснабжения до указанного периода начислялась необоснованно, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директору филиала внесено представление, которое удовлетворено. Произведён перерасчёт, начисленная задолженность по оплате услуг теплоснабжения уменьшена на 12 500 рублей.

