Жить в квартире люди стали осенью, а начисления начали делать ещё весной
В прокуратуру обратился житель Бурятии с просьбой провести проверку о незаконном начислении задолженности по оплате услуг теплоснабжения.
С апреля 2018 года филиалом «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на заявителя и членов его семьи открыт лицевой счёт. За тепло начислялась плата. По состоянию на апрель 2019 года задолженность составляла 25 тысяч рублей.
- Проверкой установлено, что право собственности на жилое помещение за указанными гражданами признано решением Гусиноозерского городского суда республики с 2 ноября 2018 года. Плата за услуги теплоснабжения до указанного периода начислялась необоснованно, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Директору филиала внесено представление, которое удовлетворено. Произведён перерасчёт, начисленная задолженность по оплате услуг теплоснабжения уменьшена на 12 500 рублей.
Жителю Бурятии незаконно начисляли плату за тепло
Бизнес, Фото:
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