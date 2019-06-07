В «МПП «Улан-Удэнские колбасы» обнаружили почти 400 кг небезопасной мясной продукции

Было обнаружено 378,5 килограмма небезопасной мясной продукции: 230 килограммов свиных шкурок и 35 килограммов кожи куриных шеек и грудок хранились без ветеринарно-сопроводительных документов, 89 килограммов свиного шпика оказались с истекшим сроком годности и на 24,5 килограмма свиной обрези не было маркировки.









Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении ООО «МПП «Улан-Удэнские колбасы». Компания занимается производством колбас и мясных полуфабрикатов в Улан-Удэ.- Обнаруженные факты являются нарушением правил организации работы по оформлению ветеринарных документов и технических регламентов о безопасности пищевой и мясной продукции, – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Юридическое и должностное лица организации привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали на 30 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении нарушений и об утилизации продукции без маркировки и с истёкшим сроком годности.