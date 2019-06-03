Граждане Монголии вывозили из Бурятии несертифицированные фрукты

Специалисты Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии проводят досмотр машин, следующих в Россию из Монголию и Китай и в обратном направлении.





















В мае при досмотре ручной клади и багажа пассажиров выявлены нарушения. Граждане Монголии вывозили из России свежие фрукты, сухофрукты, картофель общим весом 1,3 тонны, саженцы плодовых кустарников и рассаду овощей и цветов в количестве 116 штук без фитосанитарных сертификатов.Возбуждено 31 административное дело. Несертифицированная продукция возвращена владельцам для оформления соответствующей документации.Всего за месяц в Кяхте рассмотрено 85 заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов, оформлено – 168, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.