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В Улан-Удэ хотят спасти баскетбольный зал Сергея Рогова

В Улан-Удэ хотят спасти баскетбольный зал Сергея Рогова
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Возможно, спортивный зал, которому грозит закрытие, выкупит мэрия

Администрация Улан-Удэ, возможно, выкупит спортивный баскетбольный зал в ТРЦ «People's Park». Рассмотреть такую возможность поручил и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.

Не исключено, что деньги на это удастся изыскать из единой дальневосточной субсидии. Как сообщал «Байкал-Daily», всего на 73 объекта здравоохранения, образования, культуры, спорта и пр. Бурятия получит колоссальные 6 миллиардов рублей. Накануне стало известно, что республике выделено дополнительно «для выравнивания» ещё 278 миллионов.

Игровой зал в «People's Park» владелец торгового центра Сергей Рогов безвозмездно отдал федерации баскетбола Бурятии. Дети тренировались здесь с утра до вечера бесплатно. Также проходили различные соревнования – за аренду зала в их дни Рогов также не взимал плату.

30 декабря 2018 года авиакатастрофа оборвала жизнь бизнесмена и мецената. Сергей Рогов погиб в рухнувшем на Верхней Берёзовке вертолёте вместе с тремя друзьями. После его смерти стало известно: новые собственники ТРЦ «People's Park» планируют реконструировать помещение, отказавшись от него. Под угрозой закрытия также лыжная база «Снежинка», построенная Сергеем Роговым для биатлонистов.
спорт баскетбол Мэрия Улан-Удэ
 
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