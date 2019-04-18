В Бурятии владелец охотничьих угодий не заботился о животных

Соглашение с предпринимателем заключено на 49 лет



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии ИП Аршанова нарушал закон о животном мире, охоте и сохранении охотничьих ресурсов в деятельности пользователя охотничьих угодий.



Установлено, что предпринимателем заключено охотхозяйственное соглашение с Республиканским агентством лесного хозяйства сроком на 49 лет.



- В нарушение соглашения пользователь охотугодий не исполнял обязанности по обеспечению жизнедеятельности животного мира и созданию условий для законной охоты, не осуществлял учёт и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, не обеспечивал содержание охотничьей инфраструктуры, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Предпринимателя оштрафовали на 2,5 тысячи рублей. 16 апреля штраф оплачен.



Пользователю охотугодий внесено представление, после прокурорского вмешательства нарушения устранены. Директор охотничьего хозяйства привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

