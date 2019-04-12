Руководство «Улан-Удэнского энергетического комплекса» встретилось с УК и ТСЖ

После теплоэнергетики рассказали о запланированных на летний период работах, и отметили, что с целью недопущения отключения большого количества потребителей для проведения ремонтов после проведения испытаний, в этом году гидравлические испытания на плотность и прочность по тепломагистралям разделены на два периода:





В «Улан-Удэнском энергетическом комплексе» ПАО «ТГК-14» прошло совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Участниками встречи стали руководство филиалов «У-УЭК», «ТЭС Бурятии», представители комитета городского хозяйства, управляющих компаний и ТСЖ, муниципальной жилищной инспекции, а также администраций районов Улан-Удэ. На обсуждения были вынесены наиболее проблемные вопросы, возникающие в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду.Подведя итоги прошлого отопительного сезона, директор филиала озвучил регламент проверки готовности объектов жилищного фонда к отопительному зимнему сезону 2019-2020 гг. Здесь участникам заседания напомнили о необходимости проведения мероприятий, изложенных в типовых уведомлениях. В этом году специалисты «УУЭК» в управляющие компании и ТСЖ такие письма доставили уже в марте. Далее речь шла о предстоящих промывочных работах в системах отопления и горячего водоснабжения жилых домов, уже доказавших свою эффективность в ходе отопительного сезона.В ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. промывка будет выполняться тремя способами: химический (15 домов); гидроимпульсный (220 объектов); гидравлический (проточный) – (весь оставшийся объем жилого фонда).После руководителям управляющих компаний и ТСЖ был представлен перечень грубых нарушений без устранения, которых акт готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг. выдаваться не будет. В числе прочих нарушений акцент был сделан на отсутствие клапанов смешения для открытой системы горячего водоснабжения.- 1 период 11 мая испытания тепломагистрали №1,6;- 2 период с 1 по 2 июня испытания тепломагистрали №2,3,4,5.В рамках программы по капитальному ремонту в 2019 году запланированы следующие мероприятия:1. Перекладка 34-х участков тепловых сетей общей протяженностью 8,2 км. в однотрубном исполнении, стоимость затрат составляет 67,15 млн. руб.2. Ремонт основного оборудования 9-ти единиц котлов на следующих котельных: пос. Заречный, пос. Стеклозавод, РПНД, РПТД, РК Здоровье, Юго-Западная, пос. Забайкальский, пос. Загорск, Ростелеком, стоимость затрат составляет 51,39 млн. руб.3. Реконструкция ЦТП-47/1 квартала и ЦТП-61/1 с заменой кожухотрубных теплообменников на пластинчатые.4. Запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия на сумму 17 228 тыс. руб., общей площадью 14 087 км2В рамках реализации основного мероприятия «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2019 г. будут реализованы мероприятия по реконструкции тепловых сетей тепломагистрали №2,4,5 общей стоимостью 337 млн. руб.