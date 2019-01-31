Обычное явление: «Максим» отреагировал на забастовку таксистов в Улан-Удэ

Бунт таксистов
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ таксисты требуют повышения стоимости тарифов или понижения процента за осуществление заявки. Как они отмечают, раньше за поездку фирма брала 10% от заказа, сейчас – 15. При этом сами тарифы не изменились. Работать стало невыгодно, уточняют водители.
21 января таксисты проводили забастовку, а 23 января и вовсе оккупировали офис службы заказа такси «Максим» в столице Бурятии. Они не против того, чтобы иногородние службы заказа и вовсе исчезли из города: говорят, что «раньше было лучше».
Позже 29 января требующие поднять тарифы водители «захватили» Народный Хурал - пытались добиться встречи с Алексеем Цыденовым. От главы республики, как признались таксисты, они хотят получить помощи, а конкретно - создания местной диспетчерской службы.
- Обложили мздой, 5 рублей с каждого заказа, а в месяц с водителя три тысячи будет взиматься, - также пожаловался один из водителей на сервис заказа такси.
По подсчётам таксистов 20 заказов в сутки обойдутся им в 100 рублей, в месяц в три тысячи рублей, на что водители не готовы.
Ответ сервиса
На забастовки и пикет, которые организовали городские таксисты, отреагировали специалисты сервиса заказа такси «Максим».
- Акции протеста водителей после Нового года — обычное явление. Праздники кончились. Количество заказов и цены вернулись на прежний уровень. У кого-то это вызывает разочарование, но это нормальная рыночная ситуация. Никаких дополнительных сборов с водителей сервис не вводил. 5 рублей, о которых спорят водители, — это не часть их выручки. Это плата пассажиров за услуги контакт-центра, - сообщили «Байкал-Daily», в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».
Здесь также добавили, что, допустим, поездка стоит 150 рублей. Вся сумма является выручкой водителя. Но если пассажир вызвал автомобиль через оператора, он дополнительно оплачивает услугу обработки звонка контакт-центром в размере 5 рублей, для него поездка будет стоить 155 рублей. Пассажир передаёт эту сумму водителю, который, в свою очередь, передаёт 5 рублей сервису для дальнейших расчётов с контакт-центром.
- Водитель ничего не теряет, потому что это изначально не его деньги. А пассажиры могут экономить, заказывая автомобиль через приложение, - заключили в пресс-службе.