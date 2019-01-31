В Бурятии предприятие ЖКХ не выдало работникам зарплату вовремя

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

У предприятия образовалась задолженность по оплате труда перед 54 работниками на сумму 2,3 млн



Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства предприятием ЖКХ – ООО «Регистр. Кичера». Установлено, что в обществе образовалась задолженность по оплате труда перед 54 работниками за октябрь – ноябрь 2018 года на сумму 2,3 млн. рублей.



- По результатам проверки межрайонной прокуратурой директору общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесены представления об устранении нарушений закона. В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). В целях защиты трудовых прав работников в суд направлено 104 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании указанной задолженности, - рассказали в прокуратуре Бурятии.



После вмешательства межрайонной прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками предприятия полностью погашена.

