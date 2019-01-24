Житель Бурятии помог сестре выиграть торги на 2,4 млн рублей

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Разоблачили родственников активисты народного фронта



УФАС Бурятии подтвердило сигнал активистов ОНФ о конфликте интересов при проведении торгов в Северо-Байкальском районе. Нарушение закона активисты выявили во время работы над проектом «За честные закупки».



Активисты ОНФ обратили внимание антимонопольного органа на возможный конфликт интересов при проведении девяти закупок, организованных МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» администрации МО «Северо-Байкальский район», на общую сумму более 2,4 млн рублей.



- Проверка Бурятского УФАС установила, что победителем данных закупок была индивидуальный предприниматель. При этом её родной брат является заместителем начальника и членом комиссии по осуществлению закупок данного заказчика. Во всех процедурах торгов предприниматель являлась единственным участником. При этом согласно законодательству, участник заявки обязан декларировать отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, в том числе родственных связей, - сообщает пресс-служба ОНФ.



В этом случае комиссия по осуществлению закупок была обязана отклонить участника, но не сделала этого. Тем самым был нарушен закон о конкуренции. Кроме того, коды классификатора продукции по видам экономической деятельности в извещении о проведении закупки не совпадали с видом работ. В этом случае комиссия должна была отстранить участника, но никаких действий предпринято не было.



На момент проверки антимонопольной службы все контракты уже были исполнены, выдача предписания комитету и предпринимателю была невозможна.



- УФАС по Бурятии признала комитет по управлению муниципальным хозяйством Северо-Байкальского района нарушившим п. 1.2 ч.1 статьи 17 закона о защите конкуренции. По итогам проверки, принято решение передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении. Мы и дальше будем вести мониторинг закупок в регионе на предмет возможных нарушений, – отметил член регионального штаба ОНФ Алексей Бадмаев.

