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Дерипаска поехал рыбачить на Байкал вместо швейцарского Давоса

Дерипаска поехал рыбачить на Байкал вместо швейцарского Давоса
Бизнес,  Фото:Страница Олега Дерипаски
Миллиардер отказался от участия во всемирном экономическом форуме

Российский предприниматель Олег Дерипаска уехал на Байкал рыбачить. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».

- Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку, - лаконично написал он в соцсети, сопроводив пост фотографией зимнего озера. 

 

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе открывается сегодня, 22 января. Тема - «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвёртой промышленной революции». В этом году в нём примут участие больше 3000 участников из 110 стран.

Будет ли участвовать влиятельный бизнесмен Олег Дерипаска в форуме, было какое-то время неизвестно. В ноябре прошлого года газета Financial Times сообщила, что организаторы форума под давлением США выступили против участия в нём ряда российских предпринимателей, оказавшихся под американскими санкциями. В материале под рядом бизнесменов имелись в виду совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.



В середине декабря организаторы изменили своё решение. И в январе оргкомитет назвал имена участников, которые представят российский бизнес на мероприятии в этом году. В списке присутствовало имя Дерипаски.

Справка: 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.

Олег Владимирович Дерипаска (род. 2 января 1968, Дзержинск, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российский предприниматель, миллиардер.

В 2008 году состояние Дерипаски оценивалось в 28 млрд долларов США. Он был самым богатым россиянином и занимал 9-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. По состоянию на январь 2018 года Дерипаска находился в этом рейтинге на 247-м месте c состоянием в 7,1 млрд долларов США. 
Байкал миллиардеры
 
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