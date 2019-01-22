Дерипаска поехал рыбачить на Байкал вместо швейцарского Давоса









Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе открывается сегодня, 22 января. Тема - «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвёртой промышленной революции». В этом году в нём примут участие больше 3000 участников из 110 стран.



Будет ли участвовать влиятельный бизнесмен Олег Дерипаска в форуме, было какое-то время неизвестно. В ноябре прошлого года газета Financial Times сообщила, что организаторы форума под давлением США выступили против участия в нём ряда российских предпринимателей, оказавшихся под американскими санкциями. В материале под рядом бизнесменов имелись в виду совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.







Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.



Олег Владимирович Дерипаска (род. 2 января 1968, Дзержинск, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российский предприниматель, миллиардер.



В 2008 году состояние Дерипаски оценивалось в 28 млрд долларов США. Он был самым богатым россиянином и занимал 9-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. По состоянию на январь 2018 года Дерипаска находился в этом рейтинге на 247-м месте c состоянием в 7,1 млрд долларов США.

Российский предприниматель Олег Дерипаска уехал на Байкал рыбачить. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».- Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку, - лаконично написал он в соцсети, сопроводив пост фотографией зимнего озера.В середине декабря организаторы изменили своё решение. И в январе оргкомитет назвал имена участников, которые представят российский бизнес на мероприятии в этом году. В списке присутствовало имя Дерипаски.