Они будут взыскивать просроченную задолженность
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Бурятии впервые зарегистрировало коллекторское агентство в государственном реестре юридических лиц. Они будут осуществлять деятельность по взысканию просроченной задолженности на территории республики.
- Официальную регистрацию получила компания ООО Коллекторское агентство «Гранд Капитал». Теперь общество с ограниченной ответственностью обладает правом заниматься взысканием просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
В случае поступления жалоб и обращений на неправомерные действия коллекторов, сотрудники ведомства вправе провести внеплановую проверку. Между тем, плановая проверка в соответствии с законодательством проводится не чаще чем один раз в три года.
В ведомстве отмечают, что сообщить о незаконных действиях коллекторов, граждане могут, обратившись в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по республике по телефону 8 (3012) 28-94-10 либо отправив сообщение на адрес электронной почты mail@r03.fssprus.ru.
В Бурятии впервые зарегистрировали коллекторское агентство
Бизнес, Фото:
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