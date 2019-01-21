В Бурятии впервые зарегистрировали коллекторское агентство

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Они будут взыскивать просроченную задолженность



Управлением Федеральной службы судебных приставов по Бурятии впервые зарегистрировало коллекторское агентство в государственном реестре юридических лиц. Они будут осуществлять деятельность по взысканию просроченной задолженности на территории республики.



- Официальную регистрацию получила компания ООО Коллекторское агентство «Гранд Капитал». Теперь общество с ограниченной ответственностью обладает правом заниматься взысканием просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.



В случае поступления жалоб и обращений на неправомерные действия коллекторов, сотрудники ведомства вправе провести внеплановую проверку. Между тем, плановая проверка в соответствии с законодательством проводится не чаще чем один раз в три года.



В ведомстве отмечают, что сообщить о незаконных действиях коллекторов, граждане могут, обратившись в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по республике по телефону 8 (3012) 28-94-10 либо отправив сообщение на адрес электронной почты mail@r03.fssprus.ru.

