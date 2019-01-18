Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённый овёс

Вес партии составил 136 тонн



В Россельхозназдор предоставили продукцию для сертификации для последующей отправки в Монголию.



В партии кормового овса весом 136 тонн, произведённого в Бурятии, выявлены овсюг обыкновенный, гречиха татарская и горец вьюнковый.



Заражённая продукция, принадлежащая ООО «Бальжин-Импэкс», город Улан-Удэ, сертификации не подлежит, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии



Справка:



Овсюг обыкновенный – однолетнее растение, злостный и трудноискоренимый сорняк зерновых культур, поражающий посевы. Вредитель может скрещиваться с посевным овсом, снижая ценность сортов. Молодые всходы могут идти на корм скоту. Однако, скармливание не размолотых зёрен овсюга вместе с жёсткими волосками и грубыми остями может стать причиной воспаления слизистых оболочек пищеварительной и дыхательной систем животных.



Гречиха татарская – сорняк, который засоряет пропашные и зерновые культуры, снижает урожай и затрудняет уборку.



Горец вьюнковый – травянистое растение, на окультуренных территориях является сорняком. Усиливает полегание льна, пшеницы, что затрудняет, а иногда делает невозможной механизированную уборку урожая.

