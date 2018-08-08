На предприятиях Бурятии хранили заражённую древесину

В отношении должностных лиц возбуждены административные дела



Организации в районах Бурятии не уведомили Россельхознадзор о хранении заражённой древесины.



Нарушения выявлены специалистами Бурятского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». В партии пиломатериалов, принадлежащей ООО «Грифон+» из посёлка Таксимо Муйскго района; в партии сосны объёмом 30,84 кубометров, принадлежащей ООО «Лера» из города Кяхта; в партии пиломатериалов из сосны объёмом 31 кубометров, принадлежащей ООО «Корса» из посёлка Хоронхой Кяхтинского района обнаружены вредные организмы, имеющие карантинный статус на территории России.



Представители предприятий не уведомили Управление Россельхознадзора о выявлении вредителей, что является нарушением п. 4 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».



В отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном правонарушении. Госинспекторами составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

