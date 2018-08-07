В ней были живые личинки еловых усачей
В отдел карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора поступило сообщение от специалистов Иркутского филиала «Всероссийского центра карантина растений» (ВНИИКР) об обнаружении в пиломатериалах предприятия, реализующего древесину в Иркутском районе, вредных организмов, имеющих карантинный статус на территории России.
В партии круглой древесины (сосна обыкновенная) объёмом 95 кубических метров, принадлежащей ООО «Крил» Иркутский район, выявили живых личинок большого и малого чёрного елового усача.
Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», является нарушением.
В отношении хозяйствующего субъекта организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, госинспектором составлен протокол, выдано предписание об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
На иркутском предприятии нашли заражённую древесину
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