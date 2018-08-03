Бизнес-леди уже могут подавать заявки
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России» приглашает лучшие предприятия республики принять участие в XXII Всероссийских конкурсах, проводимых организацией.
Мероприятия состоятся 14-15 марта 2019 года в Москве при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы. Подробная информация о конкурсах публикуется в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».
Дополнительные вопросы можно задать по электронной почте irinapotyagova@gmail.com
Предпринимательниц Улан-Удэ приглашают на всероссийские конкурсы
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