В Иркутске закрыли не готовый к пожарам ТЦ «Арена»

Торговый центр «Арена» в Иркутске закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности



В ходе проверки центра были выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии. Помещение подвала не оборудовано двумя эвакуационными выходами. На пути эвакуации установлена криволинейная лестница, ведущая из подвала в помещения первого этажа. Здание не обеспечено средствами пожаротушения и др.



Прокуратура направила в Куйбышевский районный суд Иркутска исковое заявление об обязании владельца здания устранить нарушения. Также суд удовлетворил ходатайство о закрытии объекта.



В ходе рассмотрения дела представитель торгового центра неоднократно заявлял об устранении нарушений. Однако по результатам проверки эти сведения не были подтверждены.



- В настоящее время деятельность ТЦ «Арена» продолжает оставаться приостановленной до устранения нарушений, - уточнили в прокуратуре.



