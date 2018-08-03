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В Иркутске закрыли не готовый к пожарам ТЦ «Арена»

Бизнес, 
Торговый центр «Арена» в Иркутске закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности

В ходе проверки центра были выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии. Помещение подвала не оборудовано двумя эвакуационными выходами. На пути эвакуации установлена криволинейная лестница, ведущая из подвала в помещения первого этажа. Здание не обеспечено средствами пожаротушения и др.

Прокуратура направила в Куйбышевский районный суд Иркутска исковое заявление об обязании владельца здания устранить нарушения. Также суд удовлетворил ходатайство о закрытии объекта.

В ходе рассмотрения дела представитель торгового центра неоднократно заявлял об устранении нарушений. Однако по результатам проверки эти сведения не были подтверждены.

- В настоящее время деятельность ТЦ «Арена» продолжает оставаться приостановленной до устранения нарушений, - уточнили в прокуратуре.

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