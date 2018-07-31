Здание обязали привести в прежний вид
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 24 июля оставил без изменения решение о признании незаконной реконструкцию торгового центра «Москва» и обязал собственника привести здание в ранее существовавшее состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- У предпринимателя есть 30 дней для добровольного исполнения решения суда. В этот период он должен привести самовольно реконструированное нежилое здание в первоначальное состояние. В частности, демонтировать незаконно надстроенные конструкции и восстановить ранее существующую кровлю, - подчеркнула заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Иркутска Екатерина Козулина.
В ноябре 2017 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение, которым обязал собственника торгового центра вернуть зданию прежнее состояние. Во время разбирательства судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которая показала, что на объекте проведена реконструкция. В результате изменились параметры здания. Кроме того, эксперт установил, что выполненные работы не соответствуют действующим нормам и правилам, влияют на безопасность эксплуатации строения.
Собственник обжаловал данное судебное решение, после чего Четвертый арбитражный апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Далее владелец торгового центра обратился с жалобой в суд кассационной инстанции, но суд ее отклонил.
Суд признал незаконной реконструкцию ТЦ «Москва» в Иркутске
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