Суд признал незаконной реконструкцию ТЦ «Москва» в Иркутске

Здание обязали привести в прежний вид



Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 24 июля оставил без изменения решение о признании незаконной реконструкцию торгового центра «Москва» и обязал собственника привести здание в ранее существовавшее состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.





- У предпринимателя есть 30 дней для добровольного исполнения решения суда. В этот период он должен привести самовольно реконструированное нежилое здание в первоначальное состояние. В частности, демонтировать незаконно надстроенные конструкции и восстановить ранее существующую кровлю, - подчеркнула заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Иркутска Екатерина Козулина.



В ноябре 2017 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение, которым обязал собственника торгового центра вернуть зданию прежнее состояние. Во время разбирательства судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которая показала, что на объекте проведена реконструкция. В результате изменились параметры здания. Кроме того, эксперт установил, что выполненные работы не соответствуют действующим нормам и правилам, влияют на безопасность эксплуатации строения.



Собственник обжаловал данное судебное решение, после чего Четвертый арбитражный апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Далее владелец торгового центра обратился с жалобой в суд кассационной инстанции, но суд ее отклонил.





