20 предприятий представят Бурятию на конкурсе «100 лучших товаров России»

Результаты станут известны в ноябре
На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» прошли 20 предприятий республики. На основании заключения рабочих экспертных комиссий на региональный этап прошли все 20 предприятий, 6 предприятий участвовали впервые.
Представляемая на конкурс продукция и услуги рассматривались на соответствие комплексу требований. На первом этапе – предприятие заполняло анкету и производило оценку продукции и услуг, заявленных на конкурс, а также дало оценку своего предприятия.
Эксперты принимали во внимание отсутствие рекламаций со стороны потребителей и контролирующих органов. Учитывались положительные отзывы со стороны потребителей и закупающих организаций, масштабы присутствия товаров и услуг на рынке. Также цены продукции и услуг в сравнении с аналогичными товарами и услугами.
Результаты федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» станут известны в конце ноября, сообщает министерство промышленности и торговли республики.
Результаты станут известны в ноябре
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