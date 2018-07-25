В Бурятии отклонили жалобу на закупку газона для футбольных полей

Начальная цена контракта – 14,4 млн рублей
Необоснованной признало Бурятское УФАС России жалобу ООО «Спорт Групп» на действия комиссии комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района по отклонению заявки общества от участия в электронном аукционе.
Предметом аукциона являлась закупка, включая доставку, устройство и сертификацию комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, с начальной (максимальной) ценой контракта в 14,3 миллиона рублей.
Инструкцией, содержащейся в аукционной документации, было разъяснено как корректно описать свойства товара. Так, если параметры товара указаны с использованием символа «точка с запятой», участнику закупки необходимо предоставить одно из значений, указанных через данный символ.
По позиции «искусственная трава» нужно было выбрать тип волокна из следующих значений: 1) фибриллированная; 2) монофиламентная; 3) со смешанными волокнами, кроме прямоугольного. ООО «Спорт Групп» в заявке дословно указало «монофиламентная, кроме прямоугольного», то есть фактически указало не существующий тип волокна.
При этом остальные участники справились с задачей, указав значения в соответствии с требованиями документации. Таким образом, решение аукционной комиссии в части отказа в допуске заявителю к участию в аукционе является правомерным, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
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