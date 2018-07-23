Товары Бурятии – это круто!

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- Товары, сделанные в Бурятии, - это круто! Продукты - не только свежесть и качество, но и особый чистый вкус. Промышленные товары - это качество и выгодная цена! А главное – это и рабочие места, и зарплата наших жителей, и налоги, и процветание республики. Я сам стараюсь покупать наши товары и всех призываю поддерживать наших производителей! – отметил глава республики Алексей Цыденов.- Местное производство – это качество, люди работают с экологически чистым сырьём, выращенным на бурятской земле. Каждый производитель обязан стремиться к тому, чтобы выпускать качественную продукцию. Такая компания дополнительно стимулирует наших предпринимателей, логотип «Сделано в Бурятии» накладывает определённую ответственность. Для малого бизнеса, небольших пекарней, мясоперерабатывающих цехов, кондитерских это хорошая возможность заявить о себе и закрепить свои позиции на рынке, спасибо группе компаний «Титан» за увеличение роста продаж местной продукции, - сказал Алексей Оловянников, замминистра промышленности и торговли Бурятии.Главной задачей акции является увеличение объёмов продаж местных товаропроизводителей. Сегодня можно подвести промежуточные итоги. Заметно увеличились продажи следующих категорий: молочные продукты, колбасы, консервы мясные, мясо, субпродукты, рыбная продукция.- Очень нужное мероприятие. Покупатели должны знать нашу продукцию и местных производителей, сегодня в республике около 400 предприятий занимаются производством продуктов питания. Как правило, весь производственный цикл на пищевых предприятиях республики на высоком уровне. Акция «Сделано в Бурятии» повышает популярность наших товаров, которая достаточно легко конвертируется в пополнение республиканского бюджета деньгами. Я рада, что акцию поддержала сеть «Титан» и надеюсь, что спрос на нашу продукцию вырастет, а конкурировать мы будем не между собой, а с ввозимой продукцией, - отметила заместитель председателя комитета по производству и переработке сельхозпродукции минсельхозпрода Бурятии Татьяна Полозова.Своим мнением о проекте поделились непосредственные участники, местные товаропроизводители, предприятия, которые теперь выпускают свою продукцию с национальным логотипом.- Хочется поблагодарить руководство Республики Бурятия и всех партнёров, поддержавших эту замечательную акцию! Кондитерская фабрика «Амта» на протяжении уже долгого времени является стратегическим партнёром «Титана», и мы не могли пройти стороной участие в такой масштабной акции «Сделано в Бурятии». Ведь «Амта» - это гарант качества с 1971 года, - заявила Мария Чередова, коммерческий директор АО «Каравай».Уникальное в своём роде птицеводческое предприятие республики также является представителем бренда «Сделано в Бурятии».- Для АО «Улан-Удэнская птицефабрика», как для единственного птицеводческого предприятия Республики Бурятия, участие в таком проекте, как «Сделано в Бурятии», является важным, потому что мы, производя нашу продукцию (яйцо куриное), стремимся предоставить свежий, качественный и полезный продукт жителям нашего региона.Участие в проекте помогает нам повысить узнаваемость нашей продукции, найти взаимопонимание с нашим покупателем, сообщить, что мы работаем здесь и для вас, жители нашей республики, - Константин Урбанов, заместитель начальника коммерческого отдела АО «Улан-Удэнская птицефабрика».Один из лидеров продаж в ходе акции, «Молоко Бурятии», также не остались равнодушными и поблагодарили организаторов проекта.- На примере нашего предприятия скажу, что местная продукция обладает огромными преимуществами. Она всегда свежая, вкусная, натуральная и, самое главное, полезная. В ней сила родной земли. Мы признательны и благодарны нашему партнёру – группе компаний «Титан» за такую важную и ответственную миссию, как продвижение местных товаропроизводителей, - Станислав Дубровских, коммерческий директор компании «Молоко Бурятии».Руководитель «Титана» Вадим Бредний отметил, что хорошо понимает, насколько важна помощь республиканским производителям непосредственно в продажах:- У «Титана» есть собственные производственные направления, и мы прекрасно знаем, что такое конкуренция. Считаю, акция «Сделано в Бурятии» позволит привлечь внимание покупателя, и он научится распознавать на полках магазинов и покупать товары, производимые в нашей республике. И думаю, ещё больше осознает, что делая этот выбор, он помогает экономике родного края.Во всех магазинах «Титан» до 25 августа будет проходить акция «Покупай своё родное! Выиграй автомобиль!». При покупке товаров с логотипом «Сделано в Бурятии» вы примете участие в розыгрыше автомобиля «Газель Соболь»!