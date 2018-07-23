23 Июля

22 Июля

Популярное

Товары Бурятии – это круто!

Товары Бурятии – это круто!
Бизнес, 
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики

- Товары, сделанные в Бурятии, - это круто! Продукты - не только свежесть и качество, но и особый чистый вкус. Промышленные товары - это качество и выгодная цена! А главное – это и рабочие места, и зарплата наших жителей, и налоги, и процветание республики. Я сам стараюсь покупать наши товары и всех призываю поддерживать наших производителей! – отметил глава республики Алексей Цыденов.

- Местное производство – это качество, люди работают с экологически чистым сырьём, выращенным на бурятской земле. Каждый производитель обязан стремиться к тому, чтобы выпускать качественную продукцию. Такая компания дополнительно стимулирует наших предпринимателей, логотип «Сделано в Бурятии» накладывает определённую ответственность. Для малого бизнеса, небольших пекарней, мясоперерабатывающих цехов, кондитерских это хорошая возможность заявить о себе и закрепить свои позиции на рынке, спасибо группе компаний «Титан» за увеличение роста продаж местной продукции, - сказал Алексей Оловянников, замминистра промышленности и торговли Бурятии. 




Главной задачей акции является увеличение объёмов продаж местных товаропроизводителей. Сегодня можно подвести промежуточные итоги. Заметно увеличились продажи следующих категорий: молочные продукты, колбасы, консервы мясные, мясо, субпродукты, рыбная продукция.

- Очень нужное мероприятие. Покупатели должны знать нашу продукцию и местных производителей, сегодня в республике около 400 предприятий занимаются производством продуктов питания. Как правило, весь производственный цикл на пищевых предприятиях республики на высоком уровне. Акция «Сделано в Бурятии» повышает популярность наших товаров, которая достаточно легко конвертируется в пополнение республиканского бюджета деньгами. Я рада, что акцию поддержала сеть «Титан» и надеюсь, что спрос на нашу продукцию вырастет, а конкурировать мы будем не между собой, а с ввозимой продукцией, - отметила заместитель председателя комитета по производству и переработке сельхозпродукции минсельхозпрода Бурятии Татьяна Полозова. 




Своим мнением о проекте поделились непосредственные участники, местные товаропроизводители, предприятия, которые теперь выпускают свою продукцию с национальным логотипом.

- Хочется поблагодарить руководство Республики Бурятия и всех партнёров, поддержавших эту замечательную акцию! Кондитерская фабрика «Амта» на протяжении уже долгого времени является стратегическим партнёром «Титана», и мы не могли пройти стороной участие в такой масштабной акции «Сделано в Бурятии». Ведь «Амта» - это гарант качества с 1971 года, - заявила Мария Чередова, коммерческий директор АО «Каравай».




Уникальное в своём роде птицеводческое предприятие республики также является представителем бренда «Сделано в Бурятии».

- Для АО «Улан-Удэнская птицефабрика», как для единственного птицеводческого предприятия Республики Бурятия, участие в таком проекте, как «Сделано в Бурятии», является важным, потому что мы, производя нашу продукцию (яйцо куриное), стремимся предоставить свежий, качественный и полезный продукт жителям нашего региона.
Участие в проекте помогает нам повысить узнаваемость нашей продукции, найти взаимопонимание с нашим покупателем, сообщить, что мы работаем здесь и для вас, жители нашей республики, - Константин Урбанов, заместитель начальника коммерческого отдела АО «Улан-Удэнская птицефабрика».

Один из лидеров продаж в ходе акции, «Молоко Бурятии», также не остались равнодушными и поблагодарили организаторов проекта.

- На примере нашего предприятия скажу, что местная продукция обладает огромными преимуществами. Она всегда свежая, вкусная, натуральная и, самое главное, полезная. В ней сила родной земли. Мы признательны и благодарны нашему партнёру – группе компаний «Титан» за такую важную и ответственную миссию, как продвижение местных товаропроизводителей, - Станислав Дубровских, коммерческий директор компании «Молоко Бурятии».




Руководитель «Титана» Вадим Бредний отметил, что хорошо понимает, насколько важна помощь республиканским производителям непосредственно в продажах:

- У «Титана» есть собственные производственные направления, и мы прекрасно знаем, что такое конкуренция. Считаю, акция «Сделано в Бурятии» позволит привлечь внимание покупателя, и он научится распознавать на полках магазинов и покупать товары, производимые в нашей республике. И думаю, ещё больше осознает, что делая этот выбор, он помогает экономике родного края.

Во всех магазинах «Титан» до 25 августа будет проходить акция «Покупай своё родное! Выиграй автомобиль!». При покупке товаров с логотипом «Сделано в Бурятии» вы примете участие в розыгрыше автомобиля «Газель Соболь»! 




На правах рекламы 
Титан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии планируют запустить производство заквасок для кумыса
В Бурятии планируют запустить производство заквасок для кумыса
Бизнес, 21.07.2018
Об этом стало известно во время поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район
В Бурятии запустили бренд «BaikalMilk»
В Бурятии запустили бренд «BaikalMilk»
Бизнес, 20.07.2018
Победителями дегустационного конкурса стали 6 предприятий
В Улан-Удэ в партии древесины нашли жука-вредителя
Бизнес, 20.07.2018
Возбуждено дело об административном правонарушении
В Иркутске работодатель 4 месяца не платил зарплату
Бизнес, 20.07.2018
Сумма задолженности более 1,3 миллионов рублей
Узнаем наш товар по логотипу!
Узнаем наш товар по логотипу!
Бизнес, 20.07.2018
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики.
Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Бизнес, 20.07.2018
Судебные приставы Читы взыскали 81 миллион рублей с крупной строительной компании
В Улан-Удэ определён седьмой счастливый обладатель смартфона от «ТГК-14»
В Улан-Удэ определён седьмой счастливый обладатель смартфона от «ТГК-14»
Бизнес, 19.07.2018
В Улан-Удэ теплоэнергетики продолжают награждать современными смартфонами добросовестных плательщиков
У ангарчанки арестовали ювелирные изделия
У ангарчанки арестовали ювелирные изделия
Бизнес, 19.07.2018
Женщина не платила налоги и страховые отчисления
В иркутской компании «Аэрофьюэлз Усть-Кут» нашли нарушения
Бизнес, 19.07.2018
Прокуратура оштрафовала организацию
Иркутская фирма выплатила 15,9 млн рублей долгов по зарплате
Бизнес, 18.07.2018
Работники два месяца не получали заработную плату
В Братске штрафуют магазины, незаконно продающие пиво
Бизнес, 18.07.2018
Нарушители привлечены к административной ответственности
В Улан-Удэ снесли кафе
В Улан-Удэ снесли кафе
Бизнес, 18.07.2018
Улан-удэнцев весьма озадачило разрушение кафе в 40-м квартале

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^