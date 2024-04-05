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В Бурятии замдиректора Тункинского нацпарка обвиняют в ущербе на 233 млн

В Бурятии замдиректора Тункинского нацпарка обвиняют в ущербе на 233 млн
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Уголовное дело связано с печально известной свалкой

Стали известны подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении заместителя директора национального парка «Тункинский». Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий» (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Дело связано с периодами в 2022 и 2023 гг, когда обвиняемый исполнял обязанности директора нацпарка.

«По данным следствия, обвиняемый незаконно из корыстной и иной личной заинтересованности, без должных результатов экспертиз подписал акты выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Талое. При этом достоверно знал, что объёмы вывезенных подрядчиками твёрдых коммунальных отходов не соответствуют значениям, предусмотренным в государственных контрактах», - сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Бурятии.

На основании подписанных документов на счета двух коммерческих организаций необоснованно перечислено более 233 млн рублей, установлено в ходе следствия.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях Советский районный суд избрал обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.

Скандал вокруг стихийной свалки в селе Талое разгорелся ещё несколько лет назад. Сообщалось, что там образовалась огромная по своим масштабам мега-помойка – площадью чуть ли не в 22 футбольных поля. В 2021 году выехавший в Тункинский района глава Бурятии Алексей Цыденов назвал свалку позором.

В ходе ликвидации несанкционированного полигона отходов возникли сложности. Заказчиком выступал как раз Тункинский нацпарк, а исполнителем стала компания из Томска. Убрали в итоге только часть отходов, освоив 138 с лишним миллионов. В региональном отделении Народного фронта позже заявили: на втором этапе заказчик схитрил и указал в техзадании уже площадь свалки, а не объём мусора в кубических метрах. В дело вмешалась Восточно-Сибирская межрегиональная природоохранная прокуратура, и в итоге инициировали расторжение контракта.

О полной ликвидации свалки было заявлено только к концу 2023 года.


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