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Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу

Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он обвиняется в превышении должностных полномочий

В Улан-Удэ суд заключил под стражу заместителя директора национального парка «Тункинский», обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).

«3 апреля удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марганова. Суд пришёл к выводу, что Марганов, находясь на свободе, может скрыться, а также, исходя из занимаемой должности оказать давление на свидетелей, иных участников уголовного дела, уничтожить необнаруженные документы, вещественные доказательства, иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Известно, что Марганову предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов по статье о превышении должностных полномочий.

Подробности уголовного дела пока официально не озвучивали.  
национальный парк превышение должностных полномочий

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