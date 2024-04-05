Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он обвиняется в превышении должностных полномочий



В Улан-Удэ суд заключил под стражу заместителя директора национального парка «Тункинский», обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).



«3 апреля удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марганова. Суд пришёл к выводу, что Марганов, находясь на свободе, может скрыться, а также, исходя из занимаемой должности оказать давление на свидетелей, иных участников уголовного дела, уничтожить необнаруженные документы, вещественные доказательства, иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщила пресс-служба Советского районного суда.



Известно, что Марганову предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов по статье о превышении должностных полномочий.



Подробности уголовного дела пока официально не озвучивали.

