Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке

Весь мусор, подчеркнул Алексей Цыденов, привезли местные жители, а не чужие
25 мая во время рабочей поездки в Тункинский район глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел периметр несанкционированной свалки мусора на территории национального парка.
- Мы сейчас находимся на месте несанкционированной свалки. Это всё привезли местные жители, ничего чужого. Это позор, конечно, - прокомментировал глава Бурятии. – Там, дальше, отведено место, пункт временного размещения, куда должен складироваться мусор и в любом случае должен вывозиться отсюда. Сейчас я дал поручение о том, чтобы место временного размещения было огорожено, чтобы ветром всё это не раздувало. Сейчас ставим на июньскую сессию деньги на проектирование мусоросортировочного комплекса здесь и будем предусматривать, конечно, вывоз всего этого, очистку и рекультивацию. Здесь установим шлагбаум, фотоловушки. Повторюсь, кто здесь живёт, прежде всего должны быть заинтересованы в том, чтобы было чисто и уютно. Конечно, проблему эту устранять будем. Но надо понимать: как сами обустроили среду вокруг - так живём. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому просьба ко всему местному населению: такого не допускать.
Для размещения полигона для временного складирования твёрдых коммунальных отходов отведён участок в окрестностях села Талое. Однако мусор выбрасывают, где попало, так как подъездной путь захламлен мусором, в том числе строительным. Кроме того, на этот земельный участок невозможно разместить твёрдые коммунальные отходы со всего района. Необходимо постоянно проводить гуртование мусора.
В 2020 году региональный оператор «Экоальянс» самостоятельно проводил гуртование свалки. На данные работы были затрачены средства, которые не заложены в тарифной составляющей компании.
Согласно требованиям, весь мусор необходимо вывозить за пределы национального парка. В мае этого года ООО «ЭкоАльянс» возобновил транспортирование твёрдых коммунальных отходов. Объём вывезенных отходов составляет 22 тонны, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке
Власть, Фото:
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