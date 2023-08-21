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В Бурятии прояснили ситуацию с расторжением контракта по уборке тункинской мега-помойки

В Бурятии прояснили ситуацию с расторжением контракта по уборке тункинской мега-помойки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его разорвали из-за нарушений со стороны подрядчика

Директор национального парка «Тункинский» Баир Байминов прокомментировал решение разорвать контракт на ликвидацию стихийной свалки в селе Талое. По его словам, электронный аукцион, который состоялся 18 мая, выиграла фирма «Новый ресурс» из Кургана.

- В ходе исполнения контракта со стороны подрядчика были выявлены существенные нарушения, и национальный парк принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, – отметил руководитель резервата.

В начале августа в республиканское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС)  направили соответствующее письмо, и 15-го числа контракт расторгли.

- Дальнейшее определение подрядчика по уборке свалки будет проходить согласно 44 федеральному закону («О контрактной системе в сфере закупок» – прим.), – цитирует Баира Байминова «Тунка-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё несколько лет назад в Тункинском районе образовалась незаконная свалка – чудовищная по своим масштабам. Её площадь – с 22 футбольных поля. Это почти 160 тысяч квадратных метров.

Первый этап ликвидации несанкционированного полигона ТКО стартовал в прошлом году. Заказчиком выступил Тункинский нацпарк, а исполнителем стала компания из Томска. Убрали в итоге только часть отходов, освоив 138 с лишним миллионов. В региональном отделении Народного фронта ранее заявили: на втором этапе заказчик схитрил и указал в техзадании уже площадь свалки, а не объём мусора в кубических метрах.

После проверки, которую устроили общественники, в работе подрядчика выявили нарушения. После их вмешательства в феврале по внесённым представлениям началась претензионная работа.

«Фронтовики» взяли ситуацию под контроль. К ней подключилась и Восточно-Сибирская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- С прошлого года мы следим за безуспешными попытками убрать свалку. На первом этапе с нарушениями – как со стороны заказчика, так и подрядчика – за более чем 138 миллионов очистили лишь 44 тысячи квадратных метров из заявленных 55 600, – сообщили две недели назад общественники. – В этом году нацпарк «Тункинский» отыграл госконтракт на ликвидацию 103 400 «квадратов» мусора за 125 с половиной миллионов.

В итоге в учреждении инициировали расторжение этого контракта. Теперь встал вопрос, успеют ли убрать горы мусора в срок.

- Мы уточняем у нацпарка, каким образом они планируют выйти из ситуации, если работы по второму этапу должны завершиться уже до конца этого года, – добавили активисты Народного фронта.

Природоохранная прокуратура тоже провела проверку и выявила нарушения законодательства о контрактной системе при ликвидации свалки. Учреждению, осуществляющему управление и охрану особо охраняемой природной территории – то есть самому резервату – внесли представление, а ответственным лицам объявили предостережения. Надзорное ведомство продолжает отслеживать ситуацию.

- Кроме того, природоохранная прокуратура подала в суд иск о взыскании с подрядчика неосновательного обогащения, – рассказывала до этого руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. – Очень важно, что материалы проверки направили в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц.
свалка мусор контракт тункинский национальный парк

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