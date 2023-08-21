В Бурятии прояснили ситуацию с расторжением контракта по уборке тункинской мега-помойки

Директор национального парка «Тункинский» Баир Байминов прокомментировал решение разорвать контракт на ликвидацию стихийной свалки в селе Талое. По его словам, электронный аукцион, который состоялся 18 мая, выиграла фирма «Новый ресурс» из Кургана.- В ходе исполнения контракта со стороны подрядчика были выявлены существенные нарушения, и национальный парк принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, – отметил руководитель резервата.В начале августа в республиканское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) направили соответствующее письмо, и 15-го числа контракт расторгли.- Дальнейшее определение подрядчика по уборке свалки будет проходить согласно 44 федеральному закону (), – цитирует Баира Байминова «Тунка-инфо.24/7».

Читают сейчас