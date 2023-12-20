Она была расположена в селе Талое Тункинского района
На территории Тункинского национального парка в Бурятии полностью выполнены работы по ликвидации несанкционированного размещения отходов общей площадью 10,34 га. Для проведения работ были задействованы 16 единиц специализированной техники: самосвалы, бульдозер, экскаватор, мобильный шредер и другие. Также был проведён ручной сбор отходов. В итоге сделано 145 рейсов большегрузных автомобилей в город Гусиноозёрск.
Качество выполненных работ проверили сотрудники Тункинского национального парка, главы сельских поселений «Толтой», «Галбай» и «Аршан», депутаты районного совета депутатов, эколог районной администрации.
— Денежные для ликвидации данной несанкционированной свалки выделены по линии министерства природы России по программе «Экология». Сейчас перед нашим учреждением стоит задача не допустить повторных навалов. Государственные инспектора Аршанского участка и оперативной группы будут ежедневно патрулировать территорию, на месте установлены фотоловушки, — рассказал Баир Байминов, директор Тункинского национального парка.
В нацпарке Бурятии ликвидировали незаконную свалку
Общество, Фото:
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