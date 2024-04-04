В Улан-Удэ после таинственного исчезновения 59-летней женщины возбудили уголовное дело



В следственном отделе по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии расследуют уголовное дело, которое возбудили после безвестного исчезновения 59-летней жительницы бурятской столицы Евгении Кирсановой. Она пропала пять месяцев назад – 5 ноября. В тот день женщина вышла из волонтёрского объединения «Оплот» и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.



По данным следствия, улан-удэнка нуждалась в постороннем уходе. На официальном сайте следкома опубликовали её приметы: на вид – 60 лет, среднего телосложения, рост – 155-156 сантиметров, короткие седые волосы и голубые глаза. Зубы отсутствуют. У женщины невнятная речь и медленная походка. На ней были вязаная белая шапка, зелёная куртка, белая кофта, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки.



Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей или обстоятельствах её исчезновения, просят сообщить об этом в полицию или в следственный отдел по Железнодорожному району СКР по Бурятии по телефонам 02 (102) либо 8-902-450-53-93.



