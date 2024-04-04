На жителя Бурятии возбудили дело за оскорбление судьи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина не сдержался во время оглашения приговора



На жителя Селенгинского района, оскорбившего судью, возбудили уголовное дело по статье «Неуважение к суду».



34-летний мужчина был фигурантом дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. В Гусиноозёрском городском суде в ходе оглашения приговора мужчина «высказал в адрес председательствующего судьи в грубой и неприличной форме слова, унижающие его честь и достоинство», сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.



Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов пресекли действия правонарушителя и зафиксировали факт преступления.



- Служба судебных приставов, одной из основных задач деятельности которой является обеспечение установленного порядка деятельности судов, может инициировать уголовное дело о неуважении к суду. В данном случае органы дознания службы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса, - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Алексей Бардонов.



За свою несдержанность мужчина может получить штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.



