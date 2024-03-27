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В Улан-Удэ пьяные подростки и женщина до смерти избили мужчину

В Улан-Удэ пьяные подростки и женщина до смерти избили мужчину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Перед этим женщина и мальчики находились в долгом запое

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 36-летняя женщина и двое подростков, 13 и 14 лет. Все трое, будучи сильно пьяными, до смерти избили мужчину.

Преступление произошло ночью 19 февраля 2023 года в доме в СНТ «Пищевик». Женщина и подростки ушли здесь в запой.

«На протяжении длительного времени находились в состоянии алкогольного опьянения… Затем во дворе дома из личной неприязни к 59-летнему мужчине нанесли ему множество ударов кулаками и ногами в область расположения жизненно важных органов. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы. Кроме того, женщина похитила сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

13-летний подросток, который принимал участие в жестоком избиении, не достиг возраста уголовной ответственности. В связи с этим районная комиссия по делам несовершеннолетних будет ходатайствовать о помещении парня в специализированное учебное заведение закрытого типа.

Что касается женщины и её 14-летнего подельника, то на них возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего». Женщина также обвиняется в краже.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть

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