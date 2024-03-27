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В Бурятии агрессивная собака покусала двух медсестёр

В Бурятии агрессивная собака покусала двух медсестёр
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Животное держит в страхе и других работников больницы

В Тункинском районе Бурятии агрессивная собака четыре раза покусала медсестру инфекционного отделения районной больницы. За несколько дней до этого животное напало на другую медсестру.

«На днях собака укусила медсестру, обещали отловить агрессивную собаку. 26 марта – повторное нападение собаки на медсестру инфекционного отделения, четыре укуса», - пожаловались местные жители в группе «Тунка-инфо».

Они также отмечают, что собака не раз пугала и других работников – сотрудников лаборатории, морга, кухни. В этих случаях, обошлось без укусов. Местные жители переживают, ведь на приём в больницу приходят в том числе дети и беременные женщины. «Так к кому обращаться, в прокуратуру?» - задаются они вопросом.

В свою очередь, в отделе сельского хозяйства районной администрации пообещали, что служба отлова отправится на выезд:

«В прошлый раз организацией по отлову не была обнаружена данная собака, сегодня вечером или завтра утром приедет служба по отлова и заберёт данное животное». 
собаки

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