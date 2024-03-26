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Два жителя Иркутска отравились консервированными грибами

Два жителя Иркутска отравились консервированными грибами
Происшествия,  Фото:управление Роспотребнадзора по Иркутской области
По предварительным данным, они заболели ботулизмом

В Иркутске зарегистрировано два случая с предварительным диагнозом «ботулизм» после употребления солёных грибов, приобретённых в одной из торговых сетей. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

«Установлено, что продукция, послужившая (по предварительным данным) причиной случаев ботулизма – «Грузди резаные солёные по домашнему рецепту», изготовитель из Алтайского края», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре указали на то, что купившим такие грибы людям нужно вернуть их в магазины и ни в коем случае не употреблять в пищу.

Отмечается, что все партии данной продукции уже сняты с реализации. Для принятия мер к изготовителю информация была направлена в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Специалисты рекомендуют: если вам стало плохо после употребления консервов или копчёной продукции, немедленно нужно обратиться к врачу. Банку с остатками не выбрасывать, а отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение.

Справка:

Ботулизм – тяжёлое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.

Симптомы болезни - слабость, головная боль и головокружение, двоение предметов, нечёткое видение или «туман перед глазами», нарушение функции глотания, расстройство речи, тошнота, диарея, сухость во рту и жажда.

Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и домашних копчений, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, иногда может отмечаться вздутие консервных банок (не всегда).

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