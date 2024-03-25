Женщина поверила лжеброкеру
Мошенники пытались заставить жительницу села Баянды Чунского района Иркутской области оформить кредит и перевести деньги на «брокерский счёт». Однако беды удалось избежать благодаря работникам банка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, женщине позвонил лжеброкер с предложением заработка на бирже. Мужчина пообещал самостоятельно обучать вкладчицу и консультировать её по всем вопросам. Куратор зарегистрировал её на сайте, создал личный кабинет и попросил для начала внести депозит 500 рублей.
Баланс «брокерского счёта» стремительно становился больше, и сельчанка начала доверять собеседнику. Затем она решила увеличить заработок и попыталась взять в банке кредит на 80 тысяч рублей. Полученные средства планировала перечислить на «виртуальный счёт».
Благодаря бдительности сотрудников банка потери денег удалось избежать. Они предупредили, что в отношении клиентки совершаются мошеннические действия, и не позволили ей перевести деньги, заблокировав банковскую карту. А затем сообщили в полицию.
В Иркутской области сотрудники банка уберегли женщину от мошенников
Происшествия, Фото:
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