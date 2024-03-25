Также обгорел гараж
Утром 25 марта пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Курумкан, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных огнём был охвачен микроавтобус SsangYong Istana. Возгорание потушили в течение 10 минут.
В результате пожара сгорел автомобиль и обгорела стена гаража на площади 9 кв.м.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического котла автомобиля.
Как сообщал «Байкал-Dailу», пожары по этой причине не раз происходили в Бурятии этой зимой и в начале весны. Один из последних – 11 марта в Мухоршибири, где сгорел гараж. А днём ранее в селе Сотниково из-за короткого замыкания электрокотла сгорели сразу две машины.
В Бурятии из-за электрокотла сгорела «Истана»
Происшествия, Фото:
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