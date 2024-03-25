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В Бурятии из-за электрокотла сгорела «Истана»

В Бурятии из-за электрокотла сгорела «Истана»
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Также обгорел гараж

Утром 25 марта пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Курумкан, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных огнём был охвачен микроавтобус SsangYong Istana. Возгорание потушили в течение 10 минут.

В результате пожара сгорел автомобиль и обгорела стена гаража на площади 9 кв.м.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического котла автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Dailу», пожары по этой причине не раз происходили в Бурятии этой зимой и в начале весны. Один из последних – 11 марта в Мухоршибири, где сгорел гараж. А днём ранее в селе Сотниково из-за короткого замыкания электрокотла сгорели сразу две машины
пожар

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